Svetovni dan hepatitisa s sloganom Eno življenje, ena jetra

Ljubljana, 28. julija - Že 17. leto zapored obeležujemo svetovni dan hepatitisa, letos pod sloganom Eno življenje, ena jetra. Jetra so namreč zelo pomemben organ, ki v telesu skrbi za več kot 500 nujno potrebnih procesov. Med najpogostejšimi vzroki za odpoved delovanja jeter in smrt je okužba z virusoma hepatitisa B in C, ki dokazano lahko povzročita nastanek raka jeter.