Postojna/Ljubljana, 24. julija - V Postojni je 14-letni otrok v sredo zvečer padel s kolesom, vendar so bile poškodbe tako hude, da je v petek v bolnišnici umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Koper. Po nesreči so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, od koder so jih o dečkovi smrti obvestili v petek pozno popoldne.