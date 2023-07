Zunanje ministrstvo odsvetuje potovanja na dele grških otokov, kjer divjajo gozdni požari

Ljubljana, 24. julija - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je sporočilo, da odsvetuje potovanja na jugovzhod grškega otoka Rodos ter na območja na otokih Krf in Evia, kjer se širijo požari. Ob tem so opozorili na nepredvidljive in hitro spreminjajoče se razmere, slovenskim državljanom, ki se nahajajo na Rodosu, pa še naprej svetujejo dodatno previdnost.

Po podatkih grškega zunanjega ministrstva se stanje na Rodosu izboljšuje, vendar požar še vedno ni pod nadzorom. V zvezi z morebitnimi spremembami turističnih aranžmajev na MZEZ državljanom svetujejo, naj se obrnejo neposredno na turistične agencije, ki so - ob upoštevanju navodil lokalnih oblasti - odgovorne tako za izvedbo potovanj kot za varnost svojih gostov.

Vsem slovenskim državljanom, ki se že nahajajo na prizadetih območjih, medtem svetujejo, naj sledijo navodilom civilne zaščite, lokalnih oblasti, osebja turističnih agencij in hotelskega osebja, kjer prebivajo. V primeru neposredne nevarnosti naj se obrnejo na številko 112.

Za dodatne informacije se lahko kadarkoli obrnejo na slovensko veleposlaništvo v Atenah. Vse Slovence, ki bodo potovali na Rodos, so pozvali, naj se registrirajo preko spletnega obrazca ministrstva ali preko e-pošte sloembassy.athens@gov.si sporočijo, kje se nahajajo. V nujnih primerih pa naj pokličejo na dežurno telefonsko številko veleposlaništva: +306976407710.

Grško zunanje ministrstvo je ob tem vzpostavilo tudi dve telefonski številki, ki sta na voljo izključno tujim turistom, kamor se lahko obrnejo v primeru dodatnih vprašanj: +30 210 3681259 in +30 210 3681350.

Aktualne informacije o požarih so na voljo na spletni strani lokalnega medija Rodiaki (rodiaki.gr), na spletni strani grške civilne zaščite (civilprotection.gov.gr) ter na družbenem omrežju Twitter, in sicer na profilih @112Greece in @GSCP_GR. Širjenje požara je možno spremljati tudi na spletni strani Agencije EU za satelitsko opazovanje Copernicus.

Ob tem so na ministrstvu pojasnili še, da slovenske državljane redno opozarjajo na posebnosti pri vstopu in bivanju v državah z izdajanjem priporočil za potovanja, ki so izključno svetovalne narave. Odločitev za izvedbo potovanja je vedno izključno lastna odločitev posameznikov.

Ministrstvo lahko slovenskim državljanom med drugim pomaga z nudenjem konzularne pomoči, v izrednih primerih, kot so teroristični napadi in naravne nesreče večjih razsežnosti, pa lahko pomaga tudi pri vrnitvi v Slovenijo. Vendar pa ni pristojno za rezervacijo hotelov ali drugih namestitev, za podajanje turističnih nasvetov ter iskanje boljšega ali hitrejšega zdravljenja v bolnišnicah.