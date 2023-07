Začenja se brezplačno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa C

Ljubljana, 27. julija - Danes in v petek bo na Poljanskem nasipu 58 v Ljubljani med 13. in 18. uro potekalo brezplačno anonimno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa C. Testiranje brez predhodnega naročanja pred petkovim svetovnim dnevom hepatitisa organizira ljubljanska infekcijska klinika s partnerji. Namenjeno je vsakomur, ki bi se želel testirati.