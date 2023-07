Slovenci iz Porabja znova na poti na Triglav

Monošter, 24. julija - Slovenci iz Porabja in njihovi prijatelji so se letos že desetič odpravili na pot od Malega Triglava pri slovenski domačiji v vasi Andovci do najvišje slovenske gore v Julijskih Alpah. Pohodniki so že opravili pot do Ptuja, vzpon na vrh Triglava pa načrtujejo v soboto, so sporočili s slovenskega generalnega konzulata v Monoštru.

"Kar je gora Ararat za Armence, gora Fuji za Japonce ali Olimp za Grke, to je Triglav za Slovence, tudi za zamejske Slovence - prvovrstni simbol, ki združuje, krepi in prispeva k nacionalni zavesti," je dejal glavni organizator pohoda Karel Holec, predsednik Porabskega kulturnega in turističnega društva Andovci ter predsednik Državne slovenske samouprave.

Celotno etapo, ki se je začela minulo soboto, bo prehodilo deset pohodnikov iz Porabja, so še sporočili porabski Slovenci. Ob tem so povabili vse, ki bi to želeli, naj se jim pridružijo in skupaj z njimi prehodijo del poti.

S pohodom na najvišji vrh v Sloveniji želijo med drugim pokazati, da so zavedni Slovenci. To potrjujejo tudi s skalo s Triglava, ki je postavljena na dvorišču porabske domačije v Andovcih in so jo poimenovali Mali Triglav. Okrog skale so nameščeni kamni z imeni vseh sedmih porabskih naselij, kjer živijo Slovenci.