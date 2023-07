Koprski občini denar za manjkajočo kanalizacijo v Poletičih, Belem Kamnu in Gažonu

Koper, 24. julija - Mestna občina Koper bo prek javnega razpisa ministrstva za naravne vire in prostor prejela milijon evrov za projekt izgradnje manjkajoče kanalizacije na območjih Poletiči-Beli Kamen in Gažon. Končana bo predvidoma do konca leta 2024, predvideva pa dodatnih 290 komunalnih priključkov.