Podpora IRCAI in Amazona startupom pri iskanju rešitev za podnebno krizo

Ljubljana, 25. julija - Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca (IRCAI) s sedežem v Sloveniji in Amazonova spletna storitev Amazon Web Services bosta financirala podjetnike in startupe pri iskanju rešitev za podnebno krizo s pomočjo naprednega računalništva v oblaku in umetne inteligence. Prijaviti se je mogoče od danes.