Rusija po zračnih napadih na Moskvo in Krim napoveduje odločen odziv

Moskva, 24. julija - Rusija si pridržuje pravico odločnega odziva na napade z brezpilotnimi letalniki na prestolnico Moskvo in polotok Krim, so danes sporočili iz Kremlja. Napade na Moskvo in okupirani polotok Krim, ki ga Rusija zaseda od leta 2014, je po navedbah Kremlja ponoči izvedla ukrajinska vojska, ki pa uradno ni prevzela odgovornosti.