Moški z nožem v roki nadlegoval turiste v Piranu

Piran, 24. julija - Moški z nožem v roki je v petek nadlegoval turiste in zaposlene v lokalih v Piranu. Še prej je državljanu Madžarske vzel oblačila in obutev. Kazensko ga bodo ovadili, izdali so mu tudi plačilni nalog. Naknadno so prejeli prijavo, da je iz poslovnega prostora odnesel dva mobilna telefona, tri denarnice z dokumenti in gotovino ter ključe vozila.