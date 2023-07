Kitajcem v Fukuoki dve zlati plavalni medalji

Fukuoka, 24. julija - Na svetovnem prvenstvu v vodnih športih v Fukuoki so danes plavalci opravili štiri finalne nastope. Naslove svetovnih prvakov so si priplavali Kitajec Qin Haiyang na 100 metrov prsno, Italijan Thomas Ceccon na 50 delfin, Kitajka Zhang Yufei na 100 prsno in Američanka Kate Douglass na 200 mešano.