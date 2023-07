Na Ljubljana Festivalu tudi Državno operno in baletno gledališče iz Astane

Ljubljana, 24. julija - Na Ljubljana Festivalu bo prvič gostovalo Državno operno in baletno gledališče iz kazahstanske prestolnice Astana. V torek in sredo bo v Križankah izvedlo predstavo, v katero so povezali odlomke iz znanih baletnih del, nekaj kazahstanske tradicije ter Šest nemških plesov Jiržija Kyliana.