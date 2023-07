Na ženskem mundialu do zmag Italija, Nemčija in Brazilija

Auckland, 24. julija - Italijanske nogometašice so na svetovnem prvenstvu v Aucklandu uspešno začele nastope na mundialu in z 1:0 premagale Argentino. Bolj gladko so do zmage prišle Nemke, ki so bile v Melbournu s 6:0 boljše od debitantk na SP, Maročank. Gladko so nastope na SP začele tudi Brazilke, ki so s 4:0 odpravile Panamo.