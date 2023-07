Ponoči in v prihodnjih dneh povečana verjetnost pojavljanja plazov

Ljubljana, 24. julija - Geološki zavod Slovenije obvešča, da bo ponoči ter v torek in sredo zaradi napovedanih povečanih padavin in velike namočenosti tal povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov predvsem v severnem delu Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin.

"Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pokličite na številko 112," svetujejo na geološkem zavodu.

Po vremensko bolj umirjeni nedelji se je vreme sicer že začelo spreminjati, je Agencija RS za okolje (Arso) zapisala na svojem Facebook profilu. Nad zahodno Evropo se poglablja višinska dolina s hladnim zrakom in za poletje neobičajno močnim vetrnim strženom. Zračna masa bo zaradi dotoka toplejšega zraka pri tleh in ob dnevnem segrevanju postala vedno bolj nestabilna. Nad zahodno in srednjo Evropo so se že začele pojavljati plohe in nevihte, v zahodnih Alpah tudi neurja.

Danes bo še večinoma sončno, zaradi vedno bolj nestabilne zračne mase lahko že čez dan nastane nekaj kratkotrajnih ploh. Ob jugozahodnem vetru se bo popoldne ogrelo do 33 stopinj Celzija. Nad severno Italijo bodo popoldne nastajale močnejše nevihte, ki se lahko zvečer razširijo nad severno Slovenijo. "To bo uvod v nevarno vremensko dogajanje, ki ga pričakujemo od ponedeljka zvečer do srede," napovedujejo meteorologi.

V noči na torek bodo nad Alpami nastajale močnejše nevihte, ki lahko dosežejo tudi Slovenijo, predvsem njen severni del. Zaradi močnega višinskega vetra in nestabilnega ozračja bodo glavno nevarnost predstavljali močni sunki vetra in toča.

V torek čez dan se bo nad našimi kraji ali ob meji z Avstrijo zadrževala vremenska fronta, nevihte bodo zato pogostejše. Nad Jadranom bo pihal okrepljen jugo, ki bo dovajal vlago - gorivo - za nevihte. Slovenijo bo najverjetneje prešlo več nevihtnih sistemov, saj se bo nestabilnost ozračja ob močnem vetru hitro obnavljala. Zaradi bližine fronte se lahko predvsem nad severno polovico Slovenije obnavljajo nevihte, ki lahko prinesejo dolgotrajnejše nalive.

Večja nevarnost hudourniških poplav je zlasti v najbolj namočenih območjih ta mesec, na primer na Koroškem in v delu Štajerske. Obenem bodo še vedno možna neurja z močnimi sunki vetra in točo.

V noči na sredo bodo padavine še vztrajale, zlasti na Primorskem bodo tudi nevihte. Ob prehodu fronte bo lahko zapihal okrepljen severnik, ob morju tramontana, nato burja. V sredo čez dan bo dež počasi ponehal, sveže bo. Do petka novih neviht meteorologi ne pričakujejo.

Arso je za današnji večer za severni del države izdal oranžno opozorilo za močne nevihte, za torek pa so za ves dan izdali oranžno opozorilo za celotno Slovenijo. "Ker pričakujemo burno vremensko dogajanje spremljajte napovedi, opozorila, radarsko animacijo padavin in naša družbena omrežja," so še pozvali na Arsu.