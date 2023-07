Predstavniki društev ministrstvu za kmetijstvo predali več kot 24.000 podpisov proti odlovu nutrij

Ljubljana, 24. julija - Predstavniki 20 društev in organizacij so ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predali več kot 24.000 podpisov pod peticijo, s katero izražajo nasprotovanje odlovu nutrij na območju Ljubljanskega barja. Ministrstvo so med drugim pozvali, naj razglasi takojšen moratorij na odlov, ki naj bi se začel konec meseca oz. v začetku avgusta.