Donosen dogovor Fisa z Infrontom za osem sezon

Ljubljana, 24. julija - Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) in švicarska agencija Infront sta podpisali pogodbo o distribuciji mednarodnih medijskih pravic za tekme svetovnega pokala na vseh platformah. Kot so danes sporočili iz Fisa, bo dogovor začel veljati s sezono 2026/27 in bo zajemal osem let do vključno sezone 2033/34.