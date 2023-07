Policisti ujeli Iračana, ki je prevažal migrante

Novo mesto, 24. julija - Policisti PU Novo mesto so v soboto na območju Čateža ob Savi pri izvozu z avtoceste ustavili 23-letnega državljana Iraka, ki je v osebnem avtomobilu prevažal štiri migrante iz Iraka. Voznik je ustavil avto na voznem pasu in peš zbežal proti koruzni njivi, vendar so ga policisti prijeli in mu odvzeli prostost, so sporočili iz PU Novo mesto.