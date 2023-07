Kitajsko državno vodstvo opozorilo na nove gospodarske težave

Peking, 24. julija - Člani kitajskega politbiroja so na današnjem zasedanju opozorili na "nove težave in izzive", s katerimi se sooča kitajsko gospodarstvo. Med glavnimi nalogami so izpostavili okrepitev domače potrošnje, ki jo tudi mednarodni analitiki že nekaj časa izpostavljajo kot trenutno največjo težavo kitajskega gospodarstva.