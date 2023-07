Na Ljubljanski borzi dopoldne največ zanimanja za Krko

Ljubljana, 24. julija - Na začetku novega tedna vlagatelji na Ljubljanski borzi največ trgujejo z delnicami Krke. Doslej je bilo z njimi sklenjenih za pol milijona evrov poslov, njihov tečaj pa se za zdaj ni spremenil. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,29 odstotka. Najbolj ga potiskajo navzgor delnice Petrola in Luke Koper, ki so se podražile že za več kot odstotek.