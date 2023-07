Slovenski turisti na Rodosu na varnem

Ljubljana, 24. julija - Na grškem otoku Rodos, kjer te dni divjajo požari, počitnikuje tudi nekaj sto Slovencev. Vsi so na varnem, zagotavljajo v turističnih agencijah, kjer ne opažajo, da bi se želel kdo predčasno vrniti domov. Organizatorji potovanj so v stiku s slovenskim zunanjim ministrstvom in lokalnimi oblastmi, umiritev razmer pričakujejo v nekaj dneh.