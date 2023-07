Več kot 40.000 evrov globe za izkoriščanje tujih delavcev v Slovenski Bistrici

Ljubljana/Slovenska Bistrica, 24. julija - Inšpektorat za delo je odkril nov primer izkoriščanja tujih delavcev, in sicer v podjetju Alumero iz Slovenske Bistrice. V podjetju, ki izdeluje aluminijske profile in konstrukcije, so najemali ukrajinske delavce preko posrednikov, ne da bi preverili zakonitost dokumentov o njihovi napotitvi. Izdali so za blizu 40.000 evrov glob.