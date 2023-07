Cesta skozi idrijsko Zalo bo dobila kakovostno zaščito pred skalnimi podori

Idrija, 24. julija - V soteski Zala med Idrijo in Godovičem potekajo intenzivna sanacijska dela, s katerimi bodo na okrog trikilometrskem odseku tamkajšnjo regionalno cesto dodatno zaščitili pred skalnimi podori. Gradbena dela so morali sicer zaradi slabega vremena podaljšati do konca avgusta.