Arso za sever Slovenije za popoldne izdal oranžno vremensko opozorilo

Ljubljana, 24. julija - Agencija RS za okolje (Arso) je za sever Slovenije za popoldne izdala oranžno vremensko opozorilo pred močnejšimi krajevnimi nevihtami. Opozorilo za severozahod države velja od 19. ure, za severovzhod pa od 18. ure. Lokalno so možni močnejši nalivi s točo, močnejši sunki vetra in udari strel, ob hudourniških vodotokih pa so možne poplave, opozarja.