Sabor zavrnil vse Milanovićeve sklepe, izredno sejo označil kot nepotrebno

Zagreb, 24. julija - Tridnevno zasedanje hrvaškega sabora, ki so ga sklicali na zahtevo predsednika države Zorana Milanovića, se je v nedeljo končalo z zavrnitvijo vseh sklepov, ki so jih predlagali Milanović in opozicija. Hkrati so poslanci potrdili sklepe vladajoče večine, ki so med drugim predsednikovo zahtevo za sklic izredne seje označili kot nepotrebno.