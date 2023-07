Nujno sporočilo uredništvom - minister Šarec bo obiskal v neurju prizadeta območja na Celjskem in na Koroškem

Ljubljana, 24. julija - Minister za obrambo Marjan Šarec bo obiskal več krajev na Celjskem in Koroškem, ki jih je konec prejšnjega tedna prizadelo neurje. Obisk začenja v Vojniku, ustavil pa se bo tudi v Slovenj Gradcu, Kotljah in Črni na Koroškem, so sporočili z ministrstva.