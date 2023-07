Grozil z ostrim predmetom in oropal ljubljanski bencinski servis

Ljubljana, 24. julija - V Ljubljani je na Dunajski cesti v nedeljo okoli 18. ure moški oropal bencinski servis. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbenke z ostrim predmetom zahteval denar. Iz blagajne je ukradel nekaj bankovcev in pobegnil s kraja dogodka, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.