Vreme: Večinoma sončno z možnostjo kratkotrajnih ploh

Ponoči so v severni polovici države možne nevihte, ki so lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okoli 25 stopinj Celzija. V torek bo na jugu države sprva še deloma sončno, drugod bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne in zvečer se bodo nevihte razširile nad vso državo. Pojavljale se bodo tudi močnejše nevihte. Sprva bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo, popoldne bo ponekod zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes zvečer in ponoči so v severni Sloveniji možne močnejše nevihte. Jutri je po vsej državi velika verjetnost neurij.

Obeti: V sredo bodo padavine postopno ponehale, popoldne se bo od zahoda delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala burja. Razmeroma sveže bo. V četrtek bo sončno.

Vremenska slika: Ciklonsko območje z vremensko fronto se pomika proti srednji Evropi in Alpam. Z vetrom zahodnih smeri v višinah k nam doteka zelo topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno in vroče. Popoldne in proti večeru bodo v krajih zahodno od nas možne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo. V torek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v krajih južno od nas bo večinoma sončno.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv ugoden. V torek se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.