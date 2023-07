V Celjskem domu v Baški bo letos v koloniji uživalo 400 otrok

Celje, 24. julija - V Celjskem domu v Baški na hrvaškem otoku Krk bo letos poleti v zdravstvenih in socialnih kolonijah v petih desetdnevnih terminih letovalo 400 otrok. Letovanja so se začela 30. junija in se bodo zaključila 19. avgusta. Letos se je na razpis za izbor otrok v koloniji prijavilo 507 otrok, kar 107 več, kot je na voljo prostih mest.