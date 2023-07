Nafta cenejša

Singapur, 24. julija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, gre v luči nedavnih občutnih podražitev črnega zlata za komaj opazno pocenitev. Rast cen so v minulih tednih poganjale napovedi pomembnih proizvajalk nafte Savdske Arabije in Rusije, ki sta nakazali možnost zmanjšanja proizvodnje.