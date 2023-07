V Vojniku končali projekt odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje

Vojnik, 24. julija - Občina Vojnik je končala projekt odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje, v katerem sta sodelovali še celjska in štorska občina in ki se je začel junija lani. Na novo kanalizacijsko omrežje se bo v občini lahko priključilo 73 enot, namesto sprva načrtovanih 59 enot, so zapisali na spletni strani občine.