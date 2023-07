Razgledni stolp v Rogaški Slatini zgrajen do višine 85 metrov

Rogaška Slatina, 29. julija - Razgledni stolp Kristal v Rogaški Slatini je trenutno zgrajen do višine 85 metrov in je tako na 80 odstotkih končne višine 106 metrov. To bo najvišji stolp in hkrati za zdaj najvišja stavba v Sloveniji. Na slatinski občini so za STA povedali, da rok dokončanja gradnje trenutno še ni določen, saj pripravljajo novelacijo terminskega načrta.