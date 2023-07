Pregled - šport, 23. 7. (nedelja)

PARIZ - Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je danes varno prečkal ciljno črto na Elizejskih poljanah v Parizu in postal zmagovalec dirke po Franciji. Drugo mesto je v skupnem seštevku zasedel danes napadalno razpoloženi Slovenec Tadej Pogačar, ki je zadnjič dirkal v beli majici. Zadnja etapa je pripadla Belgijcu Jordiju Meeusu. Preostala Slovenca na dirki sta prav tako uspešno končala 110. izdajo francoske pentlje. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zabeležil zmago v 19. etapi ter bil v deveti tretji, medtem ko je Luka Mezgec (Jayco-AlUla) opravljal odlično delo v sprintih za kapetana Dylana Groenewegna z Nizozemske. Kranjčan je sicer dvakrat etapo končal med deseterico.

LONDON - Svetovni prvak Kristjan Čeh je na atletski diamantni ligi v Londonu osvojil tretje mesto v metu diska s 66,02 metra in po seriji osmih zmag v tej prestižni seriji doživel prvi poraz. Zmagal je olimpijski zmagovalec Šved Daniel Stahl s 67,03 metra. Tina Šutej je bila tretja v skoku s palico (4,71 m), Anita Horvat pa ni prišla do cilja na 800 m.

LOMMEL - Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v belgijskem Lommelu osvojil 15. mesto, potem ko je bil 15. v prvi in 13. v drugi vožnji. Zmagal je Francoz Romain Febvre. V razredu MX2 je Jan Pancar končal na 26. mestu.

KRANJ - Italijan Edoardo Zamperini (Zalf Euromobil Desiree Fior) je zmagovalec 55. kolesarske velike nagrade Kranja. Na zadnji letošnji dirki Mednarodne kolesarske zveze (Uci) na slovenskih tleh je po 160 km ugnal dva rojaka, Filippa Ridolfa (Novo Nordisk) in moštvenega kolega Federica Biaginija. Najboljši Slovenec je bil Jaka Primožič na šestem mestu.

FUKUOKA - Slovenska plavalca Katja Fain iz Branika in Peter John Stevens iz Triglava sta v današnjih kvalifikacijah na svetovnem prvenstvu v vodnih športih v Fukuoki na Japonskem zasedla 31. mesti na 100 m prsno oziroma 400 m prosto.

MARIBOR - V Mariboru se je z večerno slovesnostjo v Ljudskem vrtu začel poletni Olimpijski festival evropske mladine (Ofem), na katerem se bo okoli 2400 mladih športnikov in športnic iz 48 držav pomerilo v 11 športnih panogah. V vseh športih bo Slovenijo zastopalo 138 mladih športnic in športnikov. Festival bo trajal do sobote, 29. julija.

TALLINN - Svetovni prvak Kalle Rovanperä (Toyota) je zmagal na reliju za svetovno prvenstvo v Estoniji. Finec je v soboto dobil vse hitrostne preizkušnje in imel pred zadnjim dnem več kot pol minute naskoka pred Belgijcem Thierryjem Neuvillom (Hyundai). Zmagovito serijo je nadaljeval tudi danes in imel zato na koncu 52,7 sekunde prednosti pred Neuvillom.

LIVERPOOL - Američan Brian Harman je zmagovalec turnirja serije major za OP Velike Britanije na igriščih za golf kraljevega kluba v Hoylaku pri Liverpoolu. Za prvo zmago na tej ravni tekmovanj je zbral 271 udarcev, 13 pod parom.

BUDIMPEŠTA - Rusinja Marija Timofejeva je presenetljivo zmagala na teniškem turnirju v Budimpešti z nagradnim skladom 230.000 evrov. V finalu je s 6:3, 3:6 in 6:0 ugnala Ukrajinko Katerino Baindl.

BASTAD - Andrej Rubljov je postal prvi Rus, ki je dobil teniški turnir na peščenih igriščih švedskega Bastada. V finalu je drugi nosilec s 7:6 (3) in 6:0 premagal prvega nosilca in zmagovalca leta 2021 Norvežana Casperja Ruuda. Za Rusa je bil to že 14. osvojeni turnir in po Monte Carlu drugi letos. Ruud ostaja pri desetih, devet od teh je osvojil na pesku.

GSTAAD - Osemindvajsetletni argentinski teniški igralec Pedro Cachin je na turnirju v Gstaadu prišel do svojega prvega naslova na tekmovanjih najvišje ravni. V svojem prvem finalu v karieri je na švicarskem pesku s 3:6, 6:0 in 7:5 premagal Španca Alberta Ramosa Vinolasa, ki tako ostaja pri štirih osvojenih turnirjih.

FUKUOKA - Bazenski del svetovnega prvenstva v plavanju v Fukuoki na Japonskem se je prvi dan finalnih bojev začel kar s tremi svetovnimi rekordi. Avstralka Ariarne Titmus ga je dosegla na 400 m prosto, Francoz Leon Marchand na 400 m mešano, rekordna pa je bila tudi avstralska štafeta 4 x 100 m prosto. Avstralska olimpijska prvakinja Ariarne Titmus se je kot prva plavalka v zgodovini na 400 m prosto spustila pod 3:56 minute. S 3:55,38 je kar za 68 stotink sekunde izboljšala letos marca v Torontu dosežen rekord 16-letne Kanadčanke Summer McIntosch.