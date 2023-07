Gdansk, 23. julija - Poljski odbojkarji so zmagovalci lige narodov. V finalu zaključnega turnirja v Gdansku so s 3:1 (23, -24, 18, 18) premagali Američane. Za Poljake, ki so v finalu igrali drugič, je to prvi naslov v ligi narodov, pred dvema letoma so izgubili proti Braziliji.