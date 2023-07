V Veliki Polani se začenja 26. Pomurski poletni festival

Velika Polana, 29. julija - V Veliki Polani se danes začenja tradicionalni, letos 26. Pomurski poletni festival. Do 5. avgusta bodo na prireditvenem centru Poljana ob popoldnevih potekale športne, kulinarične in gledališke aktivnosti, večeri pa bodo v znamenju koncertov domačih in tujih glasbenikov.