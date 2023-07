Volišča v Španiji zaprta, obrat na desno se zdi blizu

Madrid, 23. julija - V Španiji so ob 20. uri zaprli volišča na predčasnih parlamentarnih volitvah. Ob tem sta zasebna televizija Mediaset in javna RTVE objavili izsledke raziskav javnega mnenja v zadnjih dneh, ko objavljanje rezultatov anket ni bilo dovoljeno. Po njiju se zdi blizu absolutna večina desnosredinske Ljudske stranke (PP) in skrajno desne stranke Vox.