Za konec v Bratislavi še dve srebrni medalji

Bratislava, 23. julija - Zadnji dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane na Slovaškem je slovenska ekipa osvojila še dve medalji. V finalu kanuistk med mladinkami je bila druga Naja Pinterič, ki je nato uspeh z drugim mestom ponovila še v finalu kajakaškega krosa. To sta bili skupno sedma in osma medalja na tem tekmovanju za Slovenijo.