Japonska do tretjega mesta v ligi narodov

Gdansk, 23. julija - Japonski odbojkarji so v ligi narodov prišli do svojega največjega uspeha v tem tekmovanju, potem ko so zasedli tretje mesto in za mesto izboljšali svoj najboljši rezultat, ki so ga sicer dosegli še v svetovni ligi. V malem finalu zaključnega turnirja so v Gdansku s 3:2 (18, 23, -17, -17, 9) ugnali svetovne in evropske prvake Italijane.