Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. in 23. 7.)

Ljubljana, 23. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim pisale o neurjih v Sloveniji. V sklopu prispevka o zasedanju voditeljev članic EU ter Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav v Bruslju, ki se ga je udeležila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, so bili omenjeni tudi slovenski pogledi.