Ministrstvo odsvetuje potovanja na jugovzhodni del Rodosa, kjer divjajo gozdni požari

Atene/Rodos, 23. julija - Z ministrstva za zunanje in evropske zadeve so sporočili, da do nadaljnjega odsvetujejo potovanja na jugovzhodni del grškega otoka Rodos, kjer divjajo gozdni požari. Ob tem pozivajo vse Slovence, ki so trenutno na otoku, naj slovenskemu veleposlaništvu v Atenah sporočijo svojo lokacijo. Na voljo je tudi telefonska številka za nujne primere.