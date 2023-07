Na območju Kobarida stekla iskalna akcija pogrešanega 21-letnega Tilna Šuberja iz Kopra

Koper, 23. julija - Na območju Kobarida, Podbele, Breginja in reke Nadiže v kobariški občini se je popoldne začela iskalna akcija pogrešanega Tilna Šuberja iz Kopra, ki ga sicer iščejo že ves teden. V akciji sodelujejo policija s helikopterjem, člani civilne zaščite iz Kobarida, gasilci in drugi. Vse, ki bi pogrešanega zasledili, prosijo, da o tem obvestijo policijo.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, se je iskalna akcija pogrešanega 21-letnika začela ob 16. uri. Policija po njihovih navedbah na tem območju že več dni izvaja iskalno akcijo, vendar pogrešanega doslej niso izsledili.

Obvestilo o pogrešani osebi so s Policijske uprave Koper poslali v ponedeljek, v njem so navedli, da svojci Šuberja pogrešajo od dopoldneva 15. julija, ko je odšel od doma.

Pogrešani je visok približno 182 centimetrov, suhe postave, težak približno 75 kilogramov. Ima nekoliko daljše temno rjave lase in modre oči. Oblečen je bil v kratke hlače in črno majico brez rokavov, obut pa v črne športne copate. Pogrešani ne nosi očal in nakita, govori slovenski in angleški jezik, na podlahti leve roke pa ima brazgotino od ureznine.

Vse, ki bi ga zasledili, na novogoriški policijski upravi prosijo, da o tem obvestijo policijo na interventno številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.