Rubljov zmagovalec Bastada

Bastad, 23. julija - Andrej Rubljov je postal prvi Rus, ki je dobil teniški turnir na peščenih igriščih švedskega Bastada. V finalu je drugi nosilec s 7:6 (3) in 6:0 premagal prvega nosilca in zmagovalca leta 2021 Norvežana Casperja Ruuda. Za Rusa je bil to že 14. osvojeni turnir in po Monte Carlu drugi letos. Ruud ostaja pri desetih, devet od teh je osvojil na pesku.