Ponekod po državi tudi danes kolone vozil

Ljubljana, 23. julija - Promet na slovenskih cestah je tudi na današnjo poletno nedeljo zgoščen, ponekod se pojavljajo kolone in zastoji. Ti nastajajo pred predorom Karavanke na obeh straneh slovensko-avstrijske meje, prav tako na cesti med Koprom in Dragonjo, med Izolo in Strunjanom, na cesti proti Bledu, na mariborski vzhodni obvoznici in na primorski avtocesti.