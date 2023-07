Za Sky na dirki na Madžarskem tudi komentatorji otroci

Budimpešta, 23. julija - Nemški del televizijske mreže Sky bo današnjo dirko formule 1 za VN Madžarske na Hungaroringu pri Budimpešti prenašal tudi s pomočjo treh otrok, starih 10, 12 in 14 let, ki bodo pomagali komentatorju Franku Buschmannu in njegovi sokomentatorki Sophii Flörsch. Pri Skyju želijo na ta način tekmovanje približati mladim in pridobiti nove gledalce.