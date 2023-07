Na severu Italije nevihte, na jugu vročinski val

Rim, 23. julija - Severno Italijo so v soboto prizadela močna neurja s točo. Po poročanju italijanskih medijev je bila še posebej prizadeta dežela Emilija-Romanja. V južni in osrednji Italiji pa medtem vztraja huda vročina - na jugovzhodu Sicilije so v soboto izmerili več kot 46 stopinj Celzija, poročajo tuje tiskovne agencije.