Novo rusko obstreljevanje Odese terjalo smrtni žrtvi

Sankt Peterburg/Odesa, 23. julija - Ruske sile so ponoči znova obstreljevale ukrajinsko pristaniško mesto Odesa ob Črnem morju, ki je pomembno tranzitno vozlišče za izvoz žita iz Ukrajine. V napadih sta umrli dve osebi, najmanj 22 je ranjenih. Medtem se bosta danes v ruskem Sankt Petersburgu sestala predsednika Rusije in Belorusije, Vladimir Putin in Aleksander Lukašenko.