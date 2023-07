Dvojica Kotnik/Lovšin do četrtfinala

Edmonton, 23. julija - Najboljši slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta minuli konec tedna nastopali na turnirju svetovne turneje v odbojki na mivki v kanadskem Edmontonu. Izpadli sta v četrtfinalu, kjer sta ju ugnali Brazilki Carolina Solberg Salgado in Barbara Seixas de Freitas, ki sta Slovenki pustili pri 12 in 9 točkah.