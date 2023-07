Pogačar, Mohorič in Mezgec v razvrstitvi dirke po Franciji

Pariz, 23. julija - Trije slovenski kolesarji so začeli in tudi končali 110. dirko po Franciji. Še drugič zapovrstjo jo je na drugem mestu v skupnem seštevku končal Tadej Pogačar, ki je zaostal le za Dancem Jonasom Vingegaardom. Do etapne zmage je prišel tudi Matej Mohorič, medtem ko je Luka Mezgec vseskozi v sprintih zvesto pomagal Nizozemcu Dylanu Groenewegnu.