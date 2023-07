Palermo, 23. julija - Italijanka Jasmine Paolini in Kitajka Zheng Qinwen sta finalistki teniškega turnirja WTA 250 v Palermu. Italijanka je v polfinalu ugnala Španko Saro Sorribes s 7:6 (6) in 6:0, drugopostavljena Kitajka pa tretjo nosilko Majar Šerif iz Egipta s 6:4, 4:6 in 6:1.