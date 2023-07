Po neurju zaprtih več cest in železniška proga na vzhodu države

Slovenske Konjice/Vojnik, 23. julija - Zadnje neurje je veliko preglavic povzročilo na Štajerskem in Koroškem. V občinah Slovenske Konjice, Dobrna in Vojnik so nastali zemeljski plazovi in hudourniki, zaprtih je več cest. Železniška proga Slovenska Bistrica - Ptuj je zaradi poplav zaprta pri železniškemu podvozu na Pragerskem, so sporočili iz prometno-informacijskega centra.