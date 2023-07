Pregled - šport, 22. 7. (sobota)

DIJON - Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates) je zmagovalec predzadnje etape dirke po Franciji. Na trasi od Belforta do Le Marksteina (133,5 km) je bil boljši od Avstrijca Felixa Galla in Danca Jonasa Vingegaarda. To je bila že Pogačarjeva 11. etapna zmaga na Touru, v letih 2020, 2021 in 2022 je slavil po trikrat, letos pa je bil najboljši še v šesti etapi. Skupno je v karieri slavil 62-krat, 14 od teh zmag pa je zbral na tritedenskih pentljah. Hkrati je bila to druga zaporedna etapna zmaga za slovenske kolesarje, potem ko je v petek slavil Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

LJUBLJANA - Nogometaši Brava so v 1. krogu Prve lige Telemach v Ljubljani premagali Rogaško z 2:0 (1:0), Domžale v Murski Soboti s 3:2 Muro, Koper pa je bil na večernem derbiju z 2:1 (0:0) boljši od Olimpije, branilke naslova prvakov.

LJUBLJANA - Ameriški košarkar Sean Armand je nova okrepitev ljubljanskega prvoligaša Cedevite Olimpije pred začetkom tekmovalne sezone 2023/24. Z ljubljanskim klubom je 196 cm visoki Armand podpisal enoletno pogodbo, so danes sporočili iz tabora zmajev. V minuli sezoni je Armand igral v dresih kluba Al Itihad iz Aleksandrije ter Avtodorja iz Rusije. Za slednjega je zaigral na šestih tekmah rednega dela in treh tekmah končnice.

BUDIMPEŠTA - Rusinja Marija Timofejeva in Ukrajinka Katerina Baindl sta se prek današnjih polfinalnih dvobojev uvrstili v veliki finale teniškega turnirja WTA v Budimpešti z nagradnim skladom 230.000 evrov. Timofejeva je v polfinalu premagala Argentinko Nadio Podoroska s 7:6 (6), 3:6 in 6:3, Baindl pa Američanko Claire Liu s 7:5 in 7:6 (3).

BASTAD - Norvežan Casper Ruud in Rus Andrej Rubljov sta se uvrstila v finale teniškega turnirja ATP v švedskem Bastadu. Prvopostavljeni Ruud je bil v današnjem prvem polfinalnem dvoboju boljši od Italijana Lorenza Musettija s 6:3 in 7:5, medtem ko je drugi nosilec iz Rusije ukanil Argentinca Francisca Cerundola s 7:6 (6), 6:7 (7) in 6:3.

GSTAAD - Argentinec Pedro Cachin in Španec Albert Ramos sta finalista turnirja ATP v švicarskem Gstaadu z nagradnim skladom 630.705 evrov. Južnoameričan je v polfinalu premagal Srba Hamada Medkedovića s 6:3 in 6:1, Španec pa je bil boljši od drugopostavljenega Srba Miomirja Kecmanovića s 6:2 in 6:3.

GDANSK - V finalu odbojkarske lige narodov bodo igrali Poljaki in Američani. Gostitelji zaključnega turnirja v Gdansku so v polfinalu s 3:1 premagali Japonsko, ki je pred tem v četrtfinalu izločila Slovenijo, Američani pa so bili kar nekoliko presenetljivo gladko s 3:0 (19, 18, 19) boljši od svetovnih in evropskih prvakov Italijanov.

TARTU - Svetovni prvak Kalle Rovanperä (Toyota) je na poti do zmage na reliju za svetovno prvenstvo v Estoniji. Danes je Finec dobil vse hitrostne preizkušnje in ima pred nedeljskim zadnjim dnem več kot pol minute naskoka pred Belgijcem Thierryjem Neuvillom (Hyundai).

LIVERPOOL - Američan Brian Harman ima na igriščih za golf kraljevega kluba v Hoylaku pri Liverpoolu še naprej lepo prednost pred svojimi zasledovalci in se mu nasmiha prva zmaga na turnirjih serije major. Šestintridesetletni Harman je v treh dneh odprtega prvenstva Velike Britanije zbral 201 udarcev, pet manj od drugouvrščenega rojaka Camerona Younga. Na tretje mesto se je prebil Španec Jon Rahm. Letošnji nosilec zelenega jopiča na mastersu v Augusti in odprtega prvenstva ZDA 2021 je tretji tekmovalni dan končal z osmimi udarci pod parom, s skupno šestimi pod parom pa je vidno napredoval na razpredelnici.

AUCKLAND - Branilke naslova ZDA so svetovno prvenstvo v nogometu za ženske začele z zmago. Štirikratne svetovne prvakinje so na stadionu Eden Park v Aucklandu s 3:0 premagale debitanta na SP, Vietnam. Zmagale so tudi Japonke, Angležinje in Danke.

CHONGQING - Kitajka Ju Wenjun je ubranila naslov svetovne prvakinje v šahu. V dvanajsti partiji je po 62 potezah premagala rojakinjo Lei Tingjie in zmagala z izidom 6,5:5,5. Dvaintridesetletna šahovska velemojstrica iz Šanghaja je četrtič osvojila naslov svetovne prvakinje. Prvi naslov je osvojila maja 2018, drugega novembra istega leta, tretjega pa 2020.