V finalu lige narodov Poljaki in Američani

Gdansk, 22. julija - V finalu odbojkarske lige narodov bodo igrali Poljaki in Američani. Gostitelji zaključnega turnirja v Gdansku so v polfinalu s 3:1 premagali Japonsko, ki je pred tem v četrtfinalu izločila Slovenijo, Američani pa so bili kar nekoliko presenetljivo gladko s 3:0 (19, 18, 19) boljši od svetovnih in evropskih prvakov Italijanov.